Apeldoorn wil voor 650.000 euro tijdelijke brug over kanaal leggen, zodat studenten niet hoeven om te lopen

De brug moet het kanaal oversteken nabij de Spoorstraat, en zo de route tussen station en Wapenrustlaan korter maken. ‘Kunnen de studenten en andere bezoekers for the time being niet gewoon via de even verderop gelegen Welgelegenbrug lopen?’, is de eerste vraag die boven komt drijven. Dan ben je maar een paar minuten langer onderweg. Voor de gemeente is dat echter geen optie, laat woordvoerder Esther Naber weten. ,,Binnen het onderwijs is goede bereikbaarheid heel belangrijk, en ook dat studenten een directe en veilige verbinding hebben van de ene onderwijslocatie naar de andere. Een route via de Welgelegenbrug kost studenten te voet te veel tijd.’’