Apeldoorn wordt gaststad WK baanwielrennen voor junioren in 2025

Politie vond vuurwerk­bom bij inval in Apeldoorn, maar zocht eigenlijk naar ander gevaarlijk voorwerp

De vuurwerkbom die afgelopen zaterdag werd gevonden bij een inval in Apeldoorn ‘zag er spannender uit dan achteraf het geval was’, stelt de politie. Het betrof aan elkaar geknutseld kindervuurwerk. Ook is pepperspray in beslag genomen. Aanhoudingen zijn niet verricht.

19 september