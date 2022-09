Apeldoorn zet wéér een streep door buurtje voor moeilijke buurtbewoners

Er komt voorlopig geen speciaal buurtje in Apeldoorn voor mensen die niet in een gewone woonwijk functioneren. De gemeente trekt een plan hiervoor in Apeldoorn-Noord in. Protesterende buurtbewoners hebben gelijk gekregen van een kritische bezwarencommissie. ,,Dit is een gigantische opluchting.’’