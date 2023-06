Apeldoorn zit met bijzonder zebrapad in de maag: regenboog wil maar niet stralen

Apeldoorn­se KinderKara­vaan toert ook naar Lochem en Zutphen: ‘Van pijn kan je beter worden’

Het reizende theaterproject de KinderKaravaan komt in augustus naar Zutphen toe. Het initiatief van Theater Orpheus in Apeldoorn is een samenwerking in samenwerking met plan-d, Schouwburg Lochem en Theater Hanzehof. Het is gratis toegankelijk en is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.