Apeldoorn zit voorlopig vast aan Russisch Gazprom: ‘Zeer ongemakkelijk’

Aantallen zweefvlie­gen op de Veluwe drastisch afgenomen: ‘Verontrus­tend beeld’

Het aantal zweefvliegen op de Veluwe is in de afgelopen veertig jaar drastisch afgenomen. Vergeleken met de jaren 80 is 80 procent minder zweefvliegen geteld. Het aantal soorten is met 44 procent afgenomen. Volgens onderzoekers is dat zorgelijk, want de geelzwarte beestjes zijn belangrijke bestuivers van bloemen.

12 april