Apeldoorner (27) verdacht van brandstichting na dubbele aanslag in Vaassen

Tweede klasse ‘Veteraan’ Steven van Es is ook tegen Unicum weer goud waard voor AGOVV

AGOVV voorkwam tegen Unicum in de blessuretijd de derde nederlaag op rij. Steven van Es was de gevierde man. Met zijn veertiende competitiegoal hielp de 37-jarige routinier de Blauwen aan een belangrijk punt in de tweede klasse I.