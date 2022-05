Apeldoorner biedt politie verzameling kinderporno ‘op presenteerblaadje’ aan: ‘hardhandig’ afgevoerd

Het was een chaotische situatie, de ochtend van 26 augustus 2020. Agenten kwamen af op een melding van vernielde ruiten in een flat in de buurt Driehuizen in Apeldoorn. Op straat troffen ze een verwarde Erik B. (35) aan, die hen meenam naar zijn woning. Naar zijn zeggen was een agent een beetje beduusd over wat hij zag op de laptop, waarna B. een paniekaanval kreeg en de politie verzocht het huis weer te verlaten.