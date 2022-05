Apeldoorner Harold dácht een kaartje te hebben voor finale van Feyenoord in Tirana: ‘Ik kan ernaar fluiten’

met video Politiewa­gen (met hond) botst vol op auto op kruising Apeldoorn

Een politieauto is vanavond op een personenauto gebotst op de kruising Wapenrustlaan en Deventerstraat in Apeldoorn. De politiewagen, met daarin ook een politiehond, raakte rond 21.30 uur de personenauto vol in de flank, aan de bestuurderskant.

