Apeldoorner Harold in extase in Tirana, finalekaartje voor Feyenoord is binnen: ‘Dondersmooi!’

Boer zoekt vrouw-kandidaat Margriet vindt uiteinde­lijk alsnog grote liefde in Apeldoorn

Smoorverliefd zijn ze. Boer zoekt vrouw-kandidaat Margriet Wildtham (70) en haar nieuwe liefde, Gert van Kampen (68) uit Apeldoorn, die niet eens op zoek was naar een partner. Uit verveling zapte hij op een zondagavond in het populaire programma, zag hoe Margriet werd weggestuurd en was verkocht. ,,Al was ze die avond niet weggestemd, had ik haar nog geschreven.’’

16 mei