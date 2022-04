Apeldoorner Jacco redde De Babbel met volledig gespaard pensioen, nu lonkt vol terras: ‘Eindelijk’

Geboren in de Sov­jet-Unie, nu zorgen Alexander en Alla in Apeldoorn voor Oekraïense hartsvrien­din

De in de Sovjet Unie geboren Alexander Presman en Alla Khoroujenko kijken vanuit Apeldoorn met afgrijzen naar de oorlog in Oekraïne. Ze voelen zich machteloos, maar proberen te helpen waar nodig. In een flat op tien hoog vangen ze hun Oekraïense hartsvriendin Tetyana op. ,,Ze is bang. Zo erg, dat ze niet alleen naar buiten durft.”

8 april