Apeldoorner maakt podcast over sterrenkundige: ’Ik keek naar dezelfde sterrenhemel als Pannekoek’

Avondwin­kel in Apeldoorn is de klos tijdens ‘week tegen de ondermij­ning’

Tijdens een gecoördineerde actie bij de avondwinkel aan de Stationsstraat in Apeldoorn, is zaterdagavond sterke drank in beslag genomen. Politie, gemeentelijke handhavers en de douane vielen de winkel binnen in het kader van de ‘week tegen de ondermijning’.

26 juni