Apeldoorner Theo W. krijgt celstraf na aanranding van goede vriendin

Het voorval gebeurde op 23 augustus 2020. Na een avondje met flink wat drank zou het slachtoffer in de eigen woning zijn aangerand. Terwijl zij flink onder invloed was zou W. haar tegen haar wil in bed onder haar kleren hebben betast en zijn stijve geslachtsdeel tegen haar aan hebben gedrukt, in een poging om seks te hebben. De vrouw maakte naar eigen zeggen op allerlei manieren duidelijk dat ze daar niet van gediend was.