Apeldoorners balen van faillissement bekende stoffenzaak: ‘Even naar Sikkes voor een lapje... Voorgoed voorbij...’

Leefbaar­heid op het spel in Klarenbeek, dorpsbewo­ner Maaike komt in actie: ‘Dit is noodzake­lijk’

Hoe houd je je dorp aantrekkelijk voor jong en oud als voorzieningen dreigen te verdwijnen? Of als ze er simpelweg niet zijn? Nu in Klarenbeek zowel sprake is van vergrijzing als verjonging staat de leefbaarheid op het spel, ziet dorpsbewoner Maaike Arcos Aguilera. Daarom komt ze in actie.

28 december