Apeldoorners gaan in gesprek over actuele thema’s: ‘Hoe verbeteren we de wereld?’

De bijeenkomst in lokalen van Wittenborg University op de locatie Spoorstraat 23 wordt georganiseerd door Gelre Regio Partners. Het is een samenwerkingsverband van onder meer de gemeenten Apeldoorn en Epe, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Circulus, maatschappelijke organisaties als Foenix Kringloop, diverse onderwijsinstellingen en zorgorganisaties.

Gelre Regio Partners wil burgers informeren en meer betrekken bij de betekenis en de gevolgen wereldwijd van de 17 SDG’s, de zogenoemde Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) om de wereld te verbeteren tot 2030. Een aantal van de partners is van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

SDG Actiedagen

De openbare bijeenkomst op zaterdag is een lokale activiteit in het kader van de landelijke SDG Actiedagen 2022 die op meerdere dagen door heel het land plaatsvinden. De start is op vrijdag 23 september. In Apeldoorn komen de Gelre Regio Partners op deze dag bij Circulus bij elkaar om samen met elkaar in gesprek te gaan over het werken aan de SDG’s.