Apeldoorners laten 17-jarig meisje sekswerk doen, maar hoeven de cel niet meer in

Honderd­vijf­tig asielzoe­kers uit Ter Apel met spoed naar twee sporthal­len in Apeldoorn

Honderdvijftig asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen, zijn gisteravond met bussen naar Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark in Apeldoorn verhuisd. Daar hebben ze maximaal vier dagen onderdak voordat ze doorreizen naar Doetinchem

26 augustus