Apeldoorns appartementencomplex ontruimd door brand: woning gaat in vlammen op

Razendsnel­le opmars flitsbezor­gers abrupt voorbij in Apeldoorn

De razendsnelle opmars van supersnelle boodschappenbezorgers in Apeldoorn is van het ene op het andere moment voorbij. Nadat Flink als eerste begon met thuisbezorging binnen tien minuten - tot in de late avond - volgde enkele weken geleden Gorillas en concurrent Getir stond klaar om als derde te volgen. Gorillas heeft de bezorging nu echter per direct stopgezet en Getir gaat vooralsnog niet open.

21 juli