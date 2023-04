Apeldoornse bedrijven met bedrijfsbusjes met handen in het haar na Paasweekend: ‘Dit kost klauwen met geld’

met video Met deze 5 gangen steel jij de show op de paasbrunch (en daar sta je geen uren voor in de keuken)

Afbakbroodjes in de oven. Eieren in het steelpannetje. Tijdens de paasdagen gaan we massaal aan de brunch. Maar hoe geef je de gerechten meer cachet, zonder dat je uren in de keuken staat? Kevin Schlaman, chef-kok van de Echoput in Hoog Soeren, gaat de uitdaging aan. ,,Er is niks mis met een ei, maar doe er eens wat anders mee.”