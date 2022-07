Apeldoornse bedrijventerreinen krijgen snel en stabiel internet dankzij aanleg van glasvezelnetwerk

De voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen zijn inmiddels in volle gang. Zo is Delta Netwerk begonnen met het technisch schouwen. Na de bouwvak volgt een planning van de werkzaamheden op de vijf bedrijventerreinen.

,,We zijn blij te kunnen aankondigen dat er glasvezel wordt aangelegd op deze bedrijventerreinen in Apeldoorn”, aldus Sietse van Dijk, projectmanager Delta Netwerk. ,,Er is veel animo voor snel en stabiel internet en hierdoor is onze campagne enthousiast ontvangen door ondernemers en bewoners. Heel fijn, want zo beschikt iedereen op deze bedrijventerreinen straks over het snelste en modernste internet.”