Apeldoornse kunstenaar Emiel Bruggeman geïnspireerd door klimaatklevers

Klimaatklevers. Onlangs waren ze geregeld in het nieuws. Dat bracht de Apeldoornse kunstenaar Emiel Bruggeman op een idee: hij maakte er een kunstwerk van. Dat ‘klimaatklevers’ dinsdag tot ‘Woord van het Jaar 2022' werd verkozen en daarmee in de Dikke van Dale komt vindt Bruggeman ‘geweldig’.

,,Yes’’, riep Bruggeman dinsdagochtend, toen hij op het nieuws zag dat het woord toch echt hét woord van 2022 is geworden. Gekozen door ruim een kwart van de stemmers. En dat terwijl Bruggeman zelf de klimaatklevers helemaal niet snapt. ,,Het gaat dan natuurlijk om de activisten die zich onder meer aan schilderijen in musea vastmaakten om aandacht te vragen voor het klimaat. Maar wat heeft het Meisje met de Parel met het klimaat te maken?’’

Knipoog

Ongeveer een maand geleden maakte hij het beeld, vertelt Bruggeman. ,,Toen ik op tv al die klimaatklevers zag, zoals ook bij het programma Beau.’’ Dat zette de kunstenaar aan het denken. ,,Ik maak graag werken met een knipoog. Mijn vrouw keek raar op toen ik thuiskwam met een blik soep. Want ik maak soep altijd zelf’’, lacht hij.

Hij vervolgt: ,,Ik had nog een schilderij wat nog een beetje wit was. Dus ik dacht: ‘Weet je wat? Ik gooi er soep overheen.’ En ik had nog een halve etalagepop staan. Toen mijn vrouw hoorde dat ik de soep niet ging opeten, maar dat het voor een kunstwerk was, zag ze de bui alweer hangen.’’

Slagboomkruipers

Eerder gaf Bruggeman al aan dat hij zich vaak laat inspireren door actuele thema's. ,,Als ik mij ergens druk om maak, moet ik van mij afschilderen’’, meldde hij in een artikel van de Stentor over zijn beeld van Vladimir Poetin op een wc-borstel. ,,Dat gevoel wil ik kwijt; zo maak ik mijn hoofd leeg.’’

Leeg is zijn hoofd nog zeker niet. ,,Ik wil ook nog wat doen met ‘slagboomkruipers’: mensen die nog even onder de slagboom doorgaan als het niet meer mag, omdat er een trein aankomt. Dat was ook nog wel een kanshebber geweest voor woord van het jaar. Maar wat ik ervan ga maken weet ik nog niet. Dat is het lastige: hoe je het vanuit je hoofd visueel maakt. Maar als het dan af is ben ik de eerste die erom kan lachen.’’

Woord van het Jaar 2022

Bij de verkiezing Woord van het Jaar 2022 eindigde het woord zevenvinker op plek twee en energietoerisme op plek drie. In totaal werd er bijna 15.000 keer gestemd. Woord van het Jaar 2021 was prikspijt. De verkiezing bestaat nu 15 jaar. De woorden die meedoen ontstaan vaak in de media en blijven dan hangen in het dagelijkse taalgebruik.

Volledig scherm Emiel Bruggeman zoekt regelmatig de grenzen op. Zoals hier in een kunstwerk van enkele jaren geleden. © Acrchief | Cees baars