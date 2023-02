Apeldoornse Mikail ziet dat dood dichtbij is in verwoest Kahramanmaras: ‘Hygiëne een probleem’

Derde klasse Puntver­lies van Groen Wit’62 bij KCVO doet ‘thuisspe­len­de’ Sybren Mulder pijn

Urgentie, dat ontbrak eraan bij Groen Wit’62 in de uitwedstrijd bij KCVO. De derby werd afgesloten met een 1-1 gelijkspel en daar was KCVO-trainer Remon van Schoonhoven juist wel zeer over te spreken. „We hebben inderdaad met 1-1 gewonnen, zoals jij dat stelt.” De reden daarvoor: een oliedomme actie van KCVO’er Tobi Bosman.