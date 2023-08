Apeldoornseweg tussen Otterlo en Hoenderloo twee dagen dicht voor gemotoriseerd verkeer

Strengere regels voor toeterend truckers­feest in Apeldoorn: ‘Hebben geen keus’

Zaterdag bezorgen 250 toeterende truckers cliënten van zorginstellingen uit Apeldoorn weer een onvergetelijke dag. Maar het jubileum van de Kanjerdag is dit jaar anders dan anders. Er is niet meer voor iedereen plek. Bovendien zijn er politiecontroles. ,,Op gedoe zitten we niet te wachten.”