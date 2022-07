Appartementen van ruim 3 ton tot meer dan een miljoen in nieuwe woontoren Apeldoorn: ‘Trots’

Toptennis én school: op die manier haalde Apeldoorn­se Rose Marie (16) ‘gewoon’ derde ronde van Wimbledon

Het enkelavontuur op Wimbledon mag er dan opzitten voor de Apeldoornse Rose Marie Nijkamp, maar de familie en vrienden van de 16-jarige tennisster uit Apeldoorn zijn niet minder trots op haar. De als derde geplaatste Nikola Bartunkova uit Tsjechië was in twee sets (1-6, 3-6) te sterk in de derde ronde van het juniorentoernooi. ,,Maar wat een ervaring voor haar.”

