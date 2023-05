Appie (39) uit Apeldoorn heeft zijn leven eindelijk op de rit: ‘Dit is mijn redding geweest’

MET VIDEO Door foutje kreeg Máxima torenhoge telefoonre­ke­ning, in Apeldoorn vertelt ze hoe dat kon gebeuren

Het gonsde al even door het gebouw van het opleidingencentrum. Toen Koningin Máxima vanochtend Aventus in Apeldoorn binnenkwam stonden er in de hal een paar honderd mbo-studenten om een glimp van de majesteit op te vangen. Toen ze eenmaal vertrok was het nog drukker en beleefden een paar jongeren een moment om nooit te vergeten.