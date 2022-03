Arend Disberg gaat naar huis met titel Apeldoorner van het jaar: ‘Dit is de jackpot’

Terwijl onderzoek over toekomst ziekenhuis Zutphen nog bezig is vertrekt topman Galjee

Bestuursvoorzitter Michel Galjee vertrekt per 1 mei bij Gelre ziekenhuizen, met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn. Een opvallend moment. Gelre zit nog midden in een onderzoek naar de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen. Galjee (64) sloot eerder in de Stentor niet uit dat de spoedeisende hulp (SEH) of intensive care (ic) in Zutphen gaat verdwijnen.

9 maart