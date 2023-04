Arm meisje raakt gevoelige snaar bij Angelique uit Apeldoorn: hartverscheurend verhaal is het gevolg

Dit is waarom gevechtshe­li­kop­ters laag over de grond mogen vliegen

Een Apache-gevechtshelikopter die over de boomtoppen scheert: de een vindt het indrukwekkend, de ander intimiderend en degenen die het vrijwel dagelijks meemaken ergeren zich soms groen en geel. Voor een inwoner van Uddel was vorige week de maat vol: hij richtte zijn luchtbuks erop omdat hij de overlast zat was. Wanneer mag een militaire heli laag vliegen en waarom? Vijf vragen.