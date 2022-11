Arnhemse rijdt meerdere verkeersborden omver in Apeldoorn en veroorzaakt ravage

De vrouw komt uit Arnhem en was vanaf haar werk onderweg naar huis. Ze reed vanuit het centrum van Apeldoorn in de richting van Beekbergen. Ter hoogte van de hoofdingang van de politieacademie ging het fout.

Volgens een woordvoerder van de politie zag de bestuurster de middengeleider en fietsoversteekplaats door nog onbekende oorzaak over het hoofd. Hier stonden meerdere verkeersborden op de weg. De vrouw reed dwars over de verkeersborden heen.

Verschillende verkeersborden liggen verspreid over de weg en in de berm. Eén van de verkeersborden zit nog vast onder de auto. De auto kreeg door de botsingen vier lekke banden en is vijftig meter vanaf de plek van het ongeval tot stilstand gekomen.

Schade aan verkeersborden

De Arnhemse wist zelfstandig de auto te verlaten en is door de politie getest op het gebruik van verdovende middelen. Ze bleek niet onder invloed te zijn. De weg is deels afgesloten in de rijrichting van Beekbergen. Het verkeer wordt om en om langs de plek van het ongeval geleid. De gemeente is in kennis gesteld vanwege de schade aan de verkeersborden. Ook lekken er koelvloeistoffen en olie uit de auto op het wegdek.