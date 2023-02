Auto belandt in water in Klarenbeek, bestuurder door omstanders gered

update Voorlopig streep door hulpreis van Mikail en Gazi naar rampgebied in Turkije, ‘maar we geven nog niet op’

Ondernemers Gazi Kaya en Mikail Unal uit Apeldoorn willen met tientallen vrienden en kennissen naar het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije, maar krijgen voorlopig geen toestemming van de Turkse overheid om te gaan. ,,Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, we moeten iets doen, maar Turkije zegt nu alleen behoefte aan medisch geschoolde mensen te hebben.”

7 februari