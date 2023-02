Auto botst op lantaarnpaal en slaat over de kop in Apeldoorn

Update Snelweg A50 vlak bij Hoenderloo weer vrij na ongeluk met meerdere voertuigen

De snelweg A50 is woensdagmiddag door een ongeluk ter hoogte van Hoenderloo met meerdere voertuigen korte tijd dicht geweest. Verkeer in zuidelijke richting werd via een op- en afrit van een parkeerplaats in de omgeving langs het ongeluk geleid en moest daardoor rekening houden met veel vertraging. Rond half twee waren drie rijstroken weer vrij.