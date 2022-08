Auto duikt Apeldoornse vijver in: voorbijgangers bedenken zich geen moment en redden bestuurder

Grote frustra­ties door ramkoers Apeldoorn tegen bedrijf: dwingt gemeente onnodige rechtsza­ken af?

Zet de gemeente Apeldoorn een heel bedrijf op straat vanwege een paar overtredingen? Een slepend conflict over de opslag van wattenschijfjes in de voormalige Nemef-fabriek, heeft het kookpunt bereikt. De gemeente is niet te vermurwen: eruit! Het bedrijf, Algéra, stapte al naar de hoogste rechter, maar vreest nu onnodig nog meer zaken te moeten voeren.

11 augustus