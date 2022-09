Auto in flank geraakt voor oprit A1 bij Uddel: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Angst voor de wolf neemt toe in Uddel: ‘De vraag is of dit zijn territori­um wordt’

De schrik zit er in Uddel goed in. Beet een wolf vrijdag acht schapen dood, zaterdag waren drie schapen van buurman Egbert van Bel aan de beurt. Verminkt trof hij zijn rasschaapjes in de wei aan. Hij waakte afgelopen nacht in zijn camper om het roofdier zo snel mogelijk te kunnen verjagen. ,,We vrezen dat mensen zijn volgende prooi zijn.’’

28 augustus