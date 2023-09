Auto raakt van de weg en botst op boom in Uddel: brandweer bevrijdt inzittenden uit voertuig

Zelfs de koning weet het: Jan (60) en Gerrit (69) zijn hoekstenen onder vrijwilli­gers­werk in Uddel

Hoe zou Uddel eruitzien zonder Gerrit van den Hoek en Jan de Vries? Dorpshuis Het Blanke Schot had er dan vast niet zo tiptop bijgestaan. In de tuin van de pastorie zou het onkruid weelderig tieren en de voetbalvelden van Prins Bernhard zouden geel zijn, na al die droogte in het voorjaar.