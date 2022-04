Auto slipt in forse hagelbui en belandt in struikgewas bij Beekbergen, bestuurster gewond

Zutphenaar Bas Steman schrijft roman over ‘laffe’ Gait die een held bleek: ‘Ineens herkende ik de pijn van de oorlog’

Het is een verhaal over familiebanden, vriendschap en oorlog. Maar ook een liefdesbetuiging aan het platteland. De Zutphense schrijver Bas Steman (50) groef voor zijn nieuwste roman De Lafaard diep in zijn Apeldoornse familiegeschiedenis en dook eveneens in het Veluws dialect. Daaruit ontstond een - grotendeels fictief - verhaal over de relatie tussen de ‘boerenbroers’ Bartus en Gait Buitenhuis en hun worsteling met de oorlogsjaren.

