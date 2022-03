Automobilist botst op pijlwagen op A1 tussen Deventer en Apeldoorn

VIDEO Apeldoorn wil met komst van slimme verkeers­lich­ten ‘groene loper’ uitleggen voor hulpdien­sten

Verkeerslichten in Apeldoorn gaan uiterlijk eind 2024 automatisch op groen als een hulpdienst met zwaailichten in de buurt is. Ook zakken toegangspalen automatisch de grond in. De gemeente wil zo ongelukken met naderende politieauto’s, ambulances en brandweerwagens voorkomen.

10 maart