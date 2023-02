Automobilist gewond na botsing met vrachtwagen bij Beekbergen

met video Autospie­gels sneuvelen op ‘dodenweg’, toch twijfelt Brummen over snelheids­ver­la­ging: ‘Heel apart’

De maximumsnelheid op de beruchte ‘dodenweg’ langs het Apeldoorns Kanaal moet verlaagd worden van 80 naar 60 kilometer per uur. Toch kunnen bewoners in Eerbeek nog niet te vroeg juichen. Brummen wil op het stuk langs de Dierenseweg de snelheid van 80 km/u handhaven. ,,Je wordt regelmatig uitgescholden of weggetoeterd.”

8 februari