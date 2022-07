Automobilist klapt achterop aanhangwagen van hovenier en raakt gewond bij Apeldoorn

PTSS haalde politieman Heimen hard onderuit, nu helpt hij collega’s

In anderhalve dag stort Heimen Engeltjes in. De mentale ‘crash’ is zo zwaar, dat de doorgewinterde politieagent zelfs lichamelijk onderuitgaat. Tien jaar later helpt de Nunspeter collega’s die hetzelfde overkomt: een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Ik was te bang om wakker te zijn en te bang om te slapen.”

23 juli