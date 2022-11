Baby Miley heeft haast en wordt op bijzondere plek in Apeldoorn geboren: ‘De vlaggetjes hingen er al’

Sven Scholten sluit als stadsfoto­graaf af met expositie ‘Mooi Volk’ op Stations­plein in Apeldoorn

Het bijzondere in het gewone zien, niet te veel ensceneren, ontmoeten en vastleggen. Dat is wat Sven Scholten de afgelopen jaren heeft nagestreefd in zijn rol als stadsfotograaf. Op het Stationsplein in Apeldoorn is zijn eindexpositie Mooi Volk te zien.

31 oktober