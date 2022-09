Beate kan peperdure harp nog nét redden, daarna slaan metershoge vlammen uit haar auto bij Uddel

Gisteren speelde ze nog in het klooster in Nieuw Sion in Diepenveen. Vanmiddag stapte ze in haar auto om de lange weg terug te maken naar haar woonplaats Utrecht. ,,Er is niks meer van de auto over, ik ben zó geschrokken. Ik reed op de A1 toen ik de rook zag, maar dacht dat er misschien een gaatje in de uitlaat van mijn Opel Astra zat”, vertelt Loonstra, terwijl ze trillend naast de spulletjes die ze heeft kunnen redden staat.