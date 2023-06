Bekende Apeldoornse keurslager failliet: ‘Levenswerk gaat verloren’

MET POLL Meer woningen in bestaande wijken: ‘Maak Apeldoorn stedelij­ker’

Apeldoorn moet het dorpse karakter in delen van de stad wat loslaten. Er is behoefte aan meer stedelijkheid en meer woningen, juist ook buiten het centrum. Het bijbouwen in bestaande wijken kan meteen helpen om bijvoorbeeld een winkelcentrum overeind te houden.