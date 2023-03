Bekende Apeldoornse traiteur failliet: ‘Aan de reputatie ligt het niet’

Hans uit Apeldoorn in conflict met woningcor­po­ra­tie omdat boom voor huis weg moet: ‘Zaag je toch niet om?’

Dit is ’m dan! De boom in de voortuin die al sinds november vorig jaar de tongen losmaakt in huize Van der Vliet in de Apeldoornse wijk De Maten. De kleine grove den, die voor Hans van der Vliet voelt als een soort beste vriend. De boom staat echter op het punt te worden gekapt. ,,En daar word ik echt ongelukkig van”, aldus de verbouwereerde Hans van der Vliet.