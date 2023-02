Benefiet in Apeldoorn voor Turkije en Syrië gaat over meer dan euro's

handbal Nieuw Heeten verslaat nummer 2 en helpt Broekland, Overwete­ring pakt Lettele na blessure Bianca Klein Koerkamp

Nieuw Heeten verraste dit weekeinde met een knappe zege op Pacelli, de nummer 2 van de ranglijst. Broekland, dat zelf geen fout maakte, kan daardoor de titel in de hoofdklasse B al bijna ruiken. Alleen Heeten blijft nog in het spoor van de koploper. In diezelfde klasse profiteerde Overwetering van het wegvallen van de belangrijkste speelster bij Lettele en speelde, na een achterstand bij rust, een sterke tweede helft.