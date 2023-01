Bert is loods in Apeldoorn na vijf dagen alweer kwijt door felle brand: ‘Verschrikkelijk’

Apeldoorn­se Liselotte ontwerpt vanuit haar ‘bezemkast’ winnende Kah­lo-ring

Ze wist niet wat ze hoorde. Het drong in eerste instantie zelfs niet tot haar door. Dat goudsmid Liselotte Nagelhout (40) uit Apeldoorn nu voor het eerst exposeert met een zelf ontworpen ring, nog wel in het vermaarde Drents Museum, is een droom die werkelijk wordt. ,,We hebben wel even een feestje gevierd.’’

30 december