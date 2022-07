Beruchte rotonde in Apeldoorn ook tijdens EK vrouwen oranje: ‘Lof voor politie’

Normaal gesproken is de ‘Oranjerotonde’ in Apeldoorn een ware trekpleister als het Nederlands elftal op een EK of WK voetbal een wedstrijd wint. Uitgelaten voetbalsupporters komen dan naar de rondweg in de wijk om feest te vieren. Het eerstvolgende eindtoernooi voor mannen, het WK in Qatar, staat echter pas voor eind dit jaar op het programma.