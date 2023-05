Berusting bij Columbia na onvermijdelijke degradatie: ‘We waren dit seizoen niet goed genoeg’

De Worstko­ning is al 50 jaar een begrip op de Apeldoorn­se markt, maar hoe lang nog?

Het begon allemaal met een pan rookworsten en een pot mosterd. Inmiddels is De Worstkoning uitgegroeid tot een icoon van het Apeldoornse Marktplein. De kraam staat al 50 jaar onafgebroken op de zaterdagse markt. Ondanks de feeststemming zijn er ook zorgen bij eigenaresse Jolanda Keizer, want er is onzekerheid over de standplaatsvergunningen van marktlieden. ,,Dat wordt een hele kwalijke zaak.’’