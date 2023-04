Bescheiden piloot Hans werd door geslaagde noodlanding bij Apeldoorn ineens een held: ‘Je bent een koning’

Nog veel kerosine op plek van vliegtuig­crash in Beemte Broekland, werkzaamhe­den duren nog hele week

Op de plek in Beemte Broekland waar vrijdagochtend een vliegtuig crashte, ligt nog altijd kerosine. Waterschap Vallei en Veluwe is deze hele week druk om overblijfselen te verwijderen. Brokstukken en restjes verf zijn opgeruimd door landeigenaar Frank Haarman. Zijn 150 koeien grazen nu in een weiland verderop. ,,Maar dat er geen doden zijn gevallen, is veel belangrijker.’’