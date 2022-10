Bestelbus zorgt voor ravage bij boekwinkel in Apeldoorn, één gewonde naar ziekenhuis

Met video Frans lukt wat niemand in ruim 30 jaar voor elkaar kreeg: de Apeldoorn­se AOW’er is verheven in de adelstand

Zijn eerste nacht als jonkheer lag Frans Lauta van Aysma vooral wakker. En het is maar de vraag of hij vannacht de slaap wel kan vatten. ,,Het is nogal veel allemaal’’, zegt de 77-jarige Apeldoorner. ,,Veel deftige families proberen tot de adel worden verheven, maar dat lukt bijna niemand. En dan heb ik de strijd wel gewonnen. Terwijl ik hier in mijn flatje van mijn AOW leef.’’

28 september