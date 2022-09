Bestuurder slaat meerdere over de kop op afrit A1 bij Beekbergen

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. De bestuurder nam de afrit bij Beekbergen en raakte links in de berm een paaltje. Toen hij probeerde terug te sturen de weg op raakte hij de macht over het stuur kwijt. Hierdoor kwam hij rechts in de berm terecht en sloeg meerdere keren over de kop. Hij kwam onderaan het talud tot stilstand in een droogstaande sloot.