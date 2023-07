Bewolkt en gestage regenval in Apeldoorn vandaag

Coffeeshop Apeldoorn is net weer open, als ineens politie op de stoep staat (met grote gevolgen)

De deur was net weer van het slot, toen op 1 juni opeens de politie en gemeente op de stoep stonden. Nu blijkt dat bij die controle in coffeeshop ’t Bunkertje opnieuw een te grote voorraad softdrugs is gevonden. Het gevolg: de zaak mag vanaf vanmiddag tijdelijk geen drugs verkopen.