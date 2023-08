Bewoners horen uitslag testen in kwartsstof-affaire Apeldoorn (en ook BAM laat zich zien): 'Wij betreuren dit’

In de woningen aan Kanaal Zuid en de Lepelaarweg in Apeldoorn waarbij oude ballaststenen waren gedumpt, is in het liggend stof drie procent kwarts aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Prorail is uitgevoerd in de woningen. ,,Drie procent is niks.”