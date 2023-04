Binnen no-time goed Nederlands leren, Oekraïense tieners bereiden zich voor op de toekomst in Apeldoorn

Webinar in Apeldoorn voor werkgevers: mantelzor­gers hebben het zwaar vanwege veel stress en geen begrip

Werkgevers zijn niet altijd even begripvol voor werkende mantelzorgers, hoewel de helft van hen soms niet kan werken door hun verplichtingen elders. Dit zorgt voor veel frustratie over en weer. ,,Er is mij nooit meer gevraagd hoe het nu gaat.”