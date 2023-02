Binnenkijken bij Mandy (36) aan de Koninginnelaan: 'Huis is liefde op tweede gezicht'

indebuurt.nlIn 2015 stond het vrijstaande huis aan de Koninginnelaan in Apeldoorn waar Mandy Starke (36) met haar gezin woont ook al te koop. “We hebben er toen voor gestaan maar ik knapte af op de verouderde uitstraling. Maar toen ik in 2018 foto’s van het door de makelaar opgeknapte huis zag was ik direct verliefd. Ik moest en zou hier wonen.”

“Het grootste verschil met 2015? Toen oogde het als een groot project”, herinnert Mandy zich. “Wij zijn wel handig maar geen klussers. Een grote verbouwing is ook niks voor mij want ik kan moeilijk ergens ‘doorheen’ kijken”. Maar toen de woning aan de Koninginnelaan in 2018 opnieuw op Funda zou komen was Mandy gelijk zeker van haar zaak.

Kriebels in je buik

“Ik kon alleen nog maar aan de foto’s van ‘mijn’ huis denken. Ik was er helemaal vol van”, vertelt Mandy. “Vanaf die maandag zouden er bezichtigingen zijn en ik kreeg het al benauwd bij het idee dat iemand anders ons voor zou zijn met een bod.” Tot haar grote geluk krijgt Mandy via-via de mogelijkheid om die maandag als allereerste de woning te bekijken. “Toen ik tijdens de bezichtiging boven op de slaapkamer aan de voorzijde stond kreeg ik helemaal kippenvel, kriebels in m’n buik en tranen in m’n ogen”, bekent Mandy. “Daardoor wist ik ook 100 procent zeker dat dit ons thuis zou worden.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Mandy voor haar woning aan de Koninginnelaan in Apeldoorn. © Foto: indebuurt Apeldoorn

Heel snel rond

Gelukkig is Mandy’s man Marcel net zo gek op het huis als zij. Samen met dochter Mila (5) doen ze dezelfde dag nog een bod dat positief ontvangen wordt. “Dat was wel even een hoop geregel in korte tijd”, herinnert Mandy zich. “Dezelfde week moest ons eigen huis in De Maten nog in de verkoop én gingen we op vakantie. Toen we een week later terugkwam was de koop van het nieuwe huis rond en de verkoop van ons huis was ook al geregeld.”

Quote Tijdens onze vakantie werden de koop van het nieuwe en de verkoop van het oude huis in één week geregeld Mandy Starke

Isolatie en dubbelglas

Ondanks dat Mandy en Marcel beweren geen echte klussers te zijn hebben ze toch een heleboel zaken in de woning voortvarend aangepakt. Beneden kwam een nieuwe vloer, een nieuwe keuken en een nieuwe achterpui. Ook werd er geïsoleerd, kwam er dubbelglas en werd er in de achtertuin een overkapping gebouwd.

Helemaal gek

Daarnaast is Mandy vooral bezig met de inrichting en het creëren van sfeer in het huis. “In het begin was ik helemaal gek op een landelijke stijl”, vertelt ze. “Het hele huis moest dus die sfeer krijgen.” De muren krijgen een laag kalkverf en er komen redelijk wat nieuwe meubels. “Op een gegeven moment had ik mijn zinnen gezet op een hele dure eettafel die perfect bij mijn idee voor de inrichting paste. Dat we daarvoor naar de andere kant van het land moesten rijden vond Marcel wel wat minder leuk.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Kastenwand op de ouderenslaapkamer. © Foto: indebuurt Apeldoorn

Toch niet meer zo blij

Als de landelijke stijl in alle kamers is doorgevoerd krijgt Mandy het begin vorig jaar toch opnieuw in de kop. “Ik werd ineens toch niet meer zo blij van de landelijke stijl”, lacht ze enigszins beschaamd. “Ik vond het toch te rommelig allemaal en had het gevoel dat ik geen eenheid kreeg.” Hotel Chique is dan de nieuwe stijl waarin het huis sinds vorig jaar in ondergedompeld wordt.

Hoeveel plezier

“Marcel vond het – begrijpelijkerwijs – niet echt nodig om alles weer om te gooien”, vertelt Mandy. “Maar aan de andere kant ziet hij ook hoeveel plezier ik eraan beleef om een concept te bedenken. Dus dan is hij ook wel weer zo lief om mij te helpen dat uit te voeren.” De kosten van haar inrichtingshobby houdt Mandy overigens wel binnen de perken. “Ik verkoop eerst de spullen die ik heb voordat ik iets nieuws aanschaf”, vertelt ze. “En omdat ik kies voor kwaliteit kan ik het ook vaak weer goed verkopen. En met de aankoop van nieuwe dingen wacht ik dan gewoon weer de aanbiedingen af.”

Inspiratie opdoen

Heel het huis ademt inmiddels Hotel Chique, concludeert Mandy tevreden vanaf haar lievelingsplekje op de zachte bank in de woonkamer. “Het is helemaal af en ik vind het heerlijk om hier te zitten met een kop thee bij de haard”, vertelt ze. “Lekker netflixen of natuurlijk wat te bladeren in een woonmagazine om weer nieuwe inspiratie op te doen.”

Meer foto’s zie je hieronder:

Volledig scherm De keuken. © Foto: indebuurt Apeldoorn

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar apeldoorn@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een hip appartement in De Heeze of heb je een leuke woning in Kerschoten. Of je in een studentenkamer of stadsvilla woont; over iedere woning is wel iets te vertellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!